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Сергей Позднякевич: «Матч с «Торпедо» – отличный шанс для «Луча» закрыть рот всем тем, кто трепал языком и как-то негативно о нас отзывался»

05.11.2017 11:30 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Защитник «Луча» Сергей Позднякевич после матча с «Лидой» (2:0) поделился эмоциями от выхода клуба в высшую лигу.

«Был нешуточный накал, много борьбы. Поле было вязкое, всем без исключения было тяжеловато. Ножки немного подсаживались.

Но всю неделю мы упорно тренировались и готовились именно к такому полю, именно к такой игре. Все, что мы делали на тренировках, сработало. Все молодцы, всех поздравляю с этой мегаважной для нас победой.

Но впереди еще матч с «Торпедо». Это отличный шанс для «Луча» закрыть рот всем тем, кто трепал языком и как-то негативно о нас отзывался», – заявил Позднякевич.

 
 
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Защитник «Луча» Сергей Позднякевич после матча с «Лидой» (2:0) поделился эмоциями от выхода клуба в высшую лигу.

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