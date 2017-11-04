Сергей Позднякевич: «Матч с «Торпедо» – отличный шанс для «Луча» закрыть рот всем тем, кто трепал языком и как-то негативно о нас отзывался»

Защитник «Луча» Сергей Позднякевич после матча с «Лидой» (2:0) поделился эмоциями от выхода клуба в высшую лигу.

«Был нешуточный накал, много борьбы. Поле было вязкое, всем без исключения было тяжеловато. Ножки немного подсаживались.

Но всю неделю мы упорно тренировались и готовились именно к такому полю, именно к такой игре. Все, что мы делали на тренировках, сработало. Все молодцы, всех поздравляю с этой мегаважной для нас победой.

Но впереди еще матч с «Торпедо». Это отличный шанс для «Луча» закрыть рот всем тем, кто трепал языком и как-то негативно о нас отзывался», – заявил Позднякевич.