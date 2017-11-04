Филипп Рудик: «В игре с брестским «Динамо» увидели, что не во всех моментах арбитр свистит туда, куда нужно»

Полузащитник «Немана» Филипп Рудик раскритиковал судейство после матча с брестским «Динамо» (0:2).

«Абуна говорит, что ему заплели ноги и толкнули. Как по мне, Милевский забил с нарушением. В игре с брестским «Динамо» мы увидели, что не во всех моментах арбитр свистит туда, куда нужно. Мне так показалось. Не берусь никого судить, но, наверное, четвертое место нужнее Бресту», – сказал Рудик.

Напомним, матч обслуживала бригада во главе с Дмитрием Дмитриевым.

«Абуна говорит, что ему заплели ноги и толкнули». Милевский всеми способами тащит Брест на четвертое место