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Максим Витус: «Нам бы очень хотелось, чтобы Журавель продолжил работу с брестским «Динамо» в следующем сезоне»
05.11.2017 13:00 — Новости Спорта | Tribuna.com
Защитник брестского «Динамо» Максим Витус порассуждал о том, останется ли
«Останется ли Журавель? Этот вопрос лучше адресовать руководству. Нам бы очень хотелось, чтобы он продолжил работу с командой в следующем сезоне. Сами видите, у «Динамо» появился определенный костяк – этого не хватало в первом круге. Были какие-то шарахания. Сейчас команда сыгралась, многое получается и впереди, и, тьфу-тьфу-тьфу, сзади.
В субботу для нас была очень важная игра, но два следующих матча не менее значимы. В победе над «Неманом» нет смысла, если уступим в двух последних встречах сезона. Будем стараться добыть положительный результат», – сказал Витус.
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Максим Витус: «Нам бы очень хотелось, чтобы Журавель продолжил работу с брестским «Динамо» в следующем сезоне»
Защитник брестского «Динамо» Максим Витус порассуждал о том, останется ли Владимир Журавель во главе команды.
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