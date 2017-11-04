Максим Витус: «Нам бы очень хотелось, чтобы Журавель продолжил работу с брестским «Динамо» в следующем сезоне»

Защитник брестского «Динамо» Максим Витус порассуждал о том, останется ли во главе команды.

«Останется ли Журавель? Этот вопрос лучше адресовать руководству. Нам бы очень хотелось, чтобы он продолжил работу с командой в следующем сезоне. Сами видите, у «Динамо» появился определенный костяк – этого не хватало в первом круге. Были какие-то шарахания. Сейчас команда сыгралась, многое получается и впереди, и, тьфу-тьфу-тьфу, сзади.

В субботу для нас была очень важная игра, но два следующих матча не менее значимы. В победе над «Неманом» нет смысла, если уступим в двух последних встречах сезона. Будем стараться добыть положительный результат», – сказал Витус.

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