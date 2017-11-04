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Маевский и Шитов в составе «Астаны» стали чемпионами Казахстана
05.11.2017 14:20 — Новости Спорта | Tribuna.com
Белорусские футболисты Игорь Шитов и Иван Маевский стали чемпионами Казахстана в составе «Астаны».
Столичный клуб в заключительном туре чемпионата обыграл «Акжайык» (2:0) и на одно очко опередил алматинский «Кайрат».
Отметим, что «Астана» стала четырехкратным победителем национального первенства.
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Белорусские футболисты Игорь Шитов и Иван Маевский стали чемпионами Казахстана в составе «Астаны».
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