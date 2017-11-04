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Кто ты из лучших менеджеров АПЛ? Предложи свою тактику на главные матчи дня

05.11.2017 15:15 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Сегодня в АПЛ играются два топ-матча: «Манчестер Сити» – «Арсенал» и «Челси» – «Манчестер Юнайтед»! Собери свою команду в футбольном фэнтези Kixx, чтобы почувствовать себя настоящим футбольным менеджером и обыграть других болельщиков. 

СОБРАТЬ КОМАНДУ #ПРЯМОСЕЙЧАС

Кто ты из лучших менеджеров АПЛ? Предложи свою тактику на главные матчи дня

 В чем суть игры?

Все очень просто – нужно собрать команду из реальных футболистов по реальным матчам. Правила начисления очков — как в обычном Fantasy-футболе: нужно угадать защитников и вратаря, чьи команды сыграют на ноль, и игроков атаки, которые отметятся результативными действиями — голами, передачами и при этом не будут удалены с поля. 

Kixx быстрее и динамичнее классического Fantasty: набор одной команды займет у вас не более минуты.

Как обыграть других болельщиков?

В игре существуют турниры для новичков, а также лиги для опытных пользователей. Регистрируйетесь в проекте — с помощью соцсетей или электронной почты — собирайте команды в понравившихся турнирах и вперед к победе!

Как можно выиграть деньги? 

Вступайте в специальные лиги со значком Евро (€). Для этого нужно пополнить счет в своем игровом профиле. Мы постараемся обеспечить широкий выбор турниров и форматов, заходите каждый день.

Кто ты из лучших менеджеров АПЛ? Предложи свою тактику на главные матчи дня

ПОГНАЛИ!

 
 
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Сегодня в АПЛ играются два топ-матча: «Манчестер Сити» – «Арсенал» и «Челси» – «Манчестер Юнайтед»! Собери свою команду в футбольном фэнтези Kixx, чтобы...

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