Кто ты из лучших менеджеров АПЛ? Предложи свою тактику на главные матчи дня

Сегодня в АПЛ играются два топ-матча: «Манчестер Сити» – «Арсенал» и «Челси» – «Манчестер Юнайтед»! Собери свою команду в футбольном фэнтези Kixx, чтобы почувствовать себя настоящим футбольным менеджером и обыграть других болельщиков.

СОБРАТЬ КОМАНДУ #ПРЯМОСЕЙЧАС





В чем суть игры?

Все очень просто – нужно собрать команду из реальных футболистов по реальным матчам. Правила начисления очков — как в обычном Fantasy-футболе: нужно угадать защитников и вратаря, чьи команды сыграют на ноль, и игроков атаки, которые отметятся результативными действиями — голами, передачами и при этом не будут удалены с поля.

Kixx быстрее и динамичнее классического Fantasty: набор одной команды займет у вас не более минуты.

Как обыграть других болельщиков?

В игре существуют турниры для новичков, а также лиги для опытных пользователей. Регистрируйетесь в проекте — с помощью соцсетей или электронной почты — собирайте команды в понравившихся турнирах и вперед к победе!

Как можно выиграть деньги?

Вступайте в специальные лиги со значком Евро (€). Для этого нужно пополнить счет в своем игровом профиле. Мы постараемся обеспечить широкий выбор турниров и форматов, заходите каждый день.





ПОГНАЛИ!