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Гуренко о матче со «Слуцком»: «Победили хорошую команду, которая не просто так претендует на 4-е место»

05.11.2017 16:24 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Главный тренер минского «Динамо» Сергей Гуренко прокомментировал победу над «Слуцком» (2:0) в матче 28-го тура чемпионата Беларуси, передает корреспондент Tribuna.com.

– Я доволен результатом. Но хотелось бы играть получше, более конкретно. Было много брака и потерь в простых ситуациях из-за спешки. Я требую играть быстро, но это не говорит о том, что надо спешить. Такие игры бывают – важно, что, даже не показав свой хороший футбол, мы победили хорошую команду, которая не просто так претендует на четвертое место.

– Почему сегодня в заявке не было Николича?

– Он получил травму в игре с «Ислочью». Сейчас восстанавливается.

– Насколько серьезно повреждение Сачивко?

– Сейчас будем смотреть. Но я думаю, что в сборной ему будет сложно. Сразу же нельзя сказать диагноз. Вроде повреждение колена. Не хочу ничего загадывать. У нас есть две недели на подготовку и восстановление – надеюсь, что к следующему матчу оба уже будут готовы.

– Как идет процесс восстановления Лукича?

– Он уже тренируется, пока по индивидуальной программе. Тоже ждем, но понятно, что ему будет сложно набрать оптимальные кондиции к оставшимся двум матчам, – сказал Гуренко.

 

 
 
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Главный тренер минского «Динамо» Сергей Гуренко прокомментировал победу над «Слуцком» (2:0) в матче 28-го тура чемпионата Беларуси, передает корреспондент Tribuna.com.

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