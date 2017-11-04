Виталий Павлов: «Обидные индивидуальные ошибки. Что сделаешь? Поэтому кто-то играет в «Динамо», а кто-то в «Слуцке»»

Главный тренер «Слуцка» Виталий Павлов прокомментировал поражение от «Слуцка» (0:2) в матче 28 тура чемпионата Беларуси.

– Обидно, конечно, проигрывать. Считаю, что с нашей стороны был неплохой футбол. Но все решили наши индивидуальные ошибки. Жалко, обидно. Но надо двигаться вперед. Будем набираться сил, отдохнем несколько дней. Будем готовиться к «Витебску». У нас две ключевые игры – будем стараться набрать максимально возможное количество очков.

– Успели обсудить с Каршакевичем эпизод с назначением пенальти?

– Нет. Мы все это обсуждали до игры и в перерыве. Я просил ребят играть плотнее, чтобы не давать игрокам возможности разбежаться. Поэтому это чисто индивидуальная ошибка. Я ему в перерыве говорил, что, если кто-то будет убегать, нужно фолить в центре поля. Валера решил посоревноваться в скорости, но видите, как получилось.

Уже, наверное, боялся дальше, потому что был бы фол последней надежды. Сделай он это на бровке, может, заработал бы желтую карточку, но не было бы пенальти. Это все технические моменты. Так он решил – что сделаешь? Как раз в тот момент, когда был хороший контроль, моменты начали создавать – и на ровном месте ошибка впереди.

Хотов вроде бы принял, но пошел обрез. Еще раз повторяю: обидные индивидуальные ошибки. Что сделаешь? Поэтому кто-то играет в «Динамо», а кто-то в «Слуцке». Есть разница в уровне. Я не могу предъявить каких-то претензий: ребята хорошо играли, старались. Была хорошая самоотдача, контроль мяча. И физически хорошо провели оба тайма. Но опять же ошибки. В футболе кто меньше сделает ошибок, тот и выигрывает. Сегодня мы их сделали на две больше, – сказал Павлов.