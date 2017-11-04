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Николай Ходасевич: «Артем Гуренко – абсолютно неинициативный футболист. Сегодня он ничего не доказал отцу. А должен был съесть Бегунова!»

05.11.2017 18:43 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Журналист Николай Ходасевич поделился мнением об игре хавбека «Слуцка» Артема Гуренко в матче с минским «Динамо» (0:2), где главным тренером является его отец – Сергей Гуренко.

«Артем Гуренко – это не игрок для «Слуцка». Это не игрок для команды, которая борется за четвертое место. Это абсолютно неинициативный футболист. Он сегодня ничего не дал команде. Хотя у него должны быть такая мотивация показать отцу. Рядом. На бровке. Рядом – Сергей Гуренко на посту главного тренера минского «Динамо», и ты же на этой бровке! Ты должен был там съесть Бегунова! Подтвердить слова отца о том, что он тебя хотел видеть в минском «Динамо», но руководство клуба не дало добро. Но ты ничего не сделал против минского «Динамо». Ты не доказал», – сказал Ходасевич в эфире программы «Свободный удар» на радио «Минская волна».

 
 
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Журналист Николай Ходасевич поделился мнением об игре хавбека «Слуцка» Артема Гуренко в матче с минским «Динамо» (0:2), где главным тренером является его отец –...

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