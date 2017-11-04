Николай Ходасевич: «Артем Гуренко – абсолютно неинициативный футболист. Сегодня он ничего не доказал отцу. А должен был съесть Бегунова!»

Журналист Николай Ходасевич поделился мнением об игре хавбека «Слуцка» Артема Гуренко в матче с минским (0:2), где главным тренером является его отец – Сергей Гуренко.

«Артем Гуренко – это не игрок для . Это не игрок для команды, которая борется за четвертое место. Это абсолютно неинициативный футболист. Он сегодня ничего не дал команде. Хотя у него должны быть такая мотивация показать отцу. Рядом. На бровке. Рядом – на посту главного тренера минского «Динамо», и ты же на этой бровке! Ты должен был там съесть Бегунова! Подтвердить слова отца о том, что он тебя хотел видеть в минском «Динамо», но руководство клуба не дало добро. Но ты ничего не сделал против минского «Динамо». Ты не доказал», – сказал Ходасевич в эфире программы «Свободный удар» на радио «Минская волна».