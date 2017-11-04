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Николай Ходасевич: «Артем Гуренко – абсолютно неинициативный футболист. Сегодня он ничего не доказал отцу. А должен был съесть Бегунова!»
05.11.2017 18:43 — Новости Спорта | Tribuna.com
Журналист Николай Ходасевич поделился мнением об игре хавбека «Слуцка» Артема Гуренко в матче с минским
«Артем Гуренко – это не игрок для
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Николай Ходасевич: «Артем Гуренко – абсолютно неинициативный футболист. Сегодня он ничего не доказал отцу. А должен был съесть Бегунова!»
Журналист Николай Ходасевич поделился мнением об игре хавбека «Слуцка» Артема Гуренко в матче с минским «Динамо» (0:2), где главным тренером является его отец –...
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