Николай Ходасевич: «Если Журавель окажется свободным, то «Славии» нужно брать тренера на года и на долгое строительство»

Журналист Николай Ходасевич поделился мнением о будущем Владимира Журавеля, который может покинуть пост главного тренера брестского по окончании сезона.

– Ты видишь Журавеля в следующем сезоне в брестском «Динамо»?

– Я его вижу как тренером фундаментальным. Готовым работать не на короткой дистанции. Он же на короткой дистанции дает результат. Пришел в минское «Динамо». Команда что сделала? Впервые в истории вышла в групповой турнир Лиги Европы и стала второй в чемпионате. Его убрали. Куда он пошел? В «Гомель». Для того чтобы и построить коллектив под высшую лигу, и обкатать молодежь, и решить задачу. С первого места вышел в высшую лигу. Пришел в Брест. Что он сделал? Выиграл Кубок страны. И попал в еврокубки. Что брестские владельцы и хотели. И теперь после всех пертурбаций и изменений состава после всех скандалов – Брест идет уверенно на четвертом месте. И что делают там? Опять говорят: «Владимир Иванович, до свидания». Строить команду не дали ему и в минском «Динамо». Так сложилось обстоятельства, что он не продолжил в «Гомеле». И теперь в после одного сезона говорят: «Наверное, все-таки давайте до свидания!».

Это называется тренер непростой судьбы. Чего-то, наверное, Владимиру Ивановичу не хватает. Если так происходит. На что напирают руководители брестского «Динамо»? На то, что ему не хватает какой-то злости в отношении футболистов? Но это же неправильно! Потому что одним кнутом команды не строятся. И у Журавеля есть совершенно иные подходы. И они расходятся с подходами к управлению коллективом руководства клуба.

Дадим совет руководству одного клуба. На данный момент высшей лиги. Мозырской «Славии». Откуда, судя по всему, в конце года при любом раскладе уходит главный тренер Юрий Пунтус. Конечно, это не точно. А ты знаешь этот факт? Что руководитель мозырского НПЗ с 4-го по 9-й класс с Владимиром Журавелем занимался футболом в одной группе. И вот если есть выбор у нынешнего руководства города и если Журавель окажется свободным, то берите на года на долгое строительство. А там уже пошло развитие инфраструктуры. Идет реконструкция базы. Есть финансы для того, чтобы вернуть ту былую мозырскую славу. Главное сейчас остаться в высшей лиге. И лучшей кандидатуры, чем Владимир Журавель не найдешь. Но не на сезон, – считает Ходасевич в эфире программы «Свободный удар» .