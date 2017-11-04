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Минские "Цмокі" крупно уступили УНИКСу в матче Единой лиги ВТБ
05.11.2017 19:26 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь
МИНСК, 5 ноя — Sputnik. Белорусы дома проиграли казанскому клубу со счетом 65:91, матч Единой лиги ВТБ состоялся в воскресенье в Минске.
"Цмокі" сначала на равных сражались с УНИКСом, но уже в третьей "десятиминутке" гости сумели нарастить преимущество до 20 баллов (62:42). После этого казанская команда полностью управляла ходом событий и завершила матч с перевесом в 26 очков.
Следующий матч Единой лиги ВТБ "Цмокi-Мiнск" проведут 12 ноября на выезде с "Нижним Новгородом".
На счету минского клуба после пяти поединков – две победы и три поражения. Белорусы находятся на седьмом месте среди 13 команд в турнирной таблице.
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"Цмокi-Мiнск" находятся на седьмом месте среди 13 команд в турнирной таблице.
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