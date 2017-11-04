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Актуальные футбольные мемы, шутки, гифки и сумасшедшие голы – в обновленной версии приложения Rabona

05.11.2017 20:41 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Футбольный сезон в самом разгаре. Чтобы вам было веселее наблюдать за игрой №1, мы обновили приложение Rabona, одно из популярнейших футбольных приложений в России, Испании, Италии, Мексике, Аргентине и США.

Скачать Rabona для Android

Скачать Rabona для iOS

В обновленном приложении Rabona вы сможете:

– Получать все самые свежие мемы, самые красивые голы и крутые финты со скоростью света;

– Жечь в комментах, плюсовать и минусовать лучших и худшие из них, создавать свои мемы и добавлять их в приложение;

– Делиться самым смешным и впечатляющим с друзьями и сохранять лучшие мемы на телефон;

– И, главное, загружать свои мемы.

Ваша любимая команда всегда может вас подвести. Rabona не подведет вас никогда!

 
 
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