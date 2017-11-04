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Гвардиола о судьях: «Бывало, что и «Арсенал» побеждал «Бернли» при игре рукой на 96-й минуте»
05.11.2017 21:20 — Новости Спорта | Tribuna.com
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о победе над «Арсеналом» (3:1).
«После игры в Лиге чемпионов было очень сложно. Мы хорошо отработали в сегодняшнем матче, заслужили. «Манчестер Сити» играл лучше. У нас были явные голевые моменты в первом тайме.
«Манчестер Сити» хорошо применял высокий прессинг. У соперника не получалось играть длинными забросами на Алексиса. Мы не завершали свои контратаки, что представляло большую проблему.
Третий гол помог добиться победы в этом матче. Я не ожидал, что Коклен будет играть сзади. «Арсенал» может использовать много разных построений.
Не хочу говорить о судейских решениях. Наша команда выиграла. Мы добились победы, проведя матч в наилучшем ключе.
Иногда случается вот так. Мне сказали, там был офсайд. И я не хочу вот так добиваться побед. Но случалось, что и «Арсенал» побеждал «Бернли» при игре рукой на 96-й минуте.
Последние два месяца сложились потрясающе, мы не можем этого отрицать. «Манчестер Сити» выиграл все матчи. Это очень и очень тяжело. В недавнем прошлом «Барселона» и «Бавария» завоевывали трофеи, а мы этого не делали», – поделился мыслями каталонец.
Матч «Манчестер Сити» – «Арсенал» судила бригада Майкла Оливера. Лайнсменами были Саймон Беннетт и Стюарт Берт.
Гвардиола вспомнил о состоявшемся 2 октября 2016 года матче «Бернли» – «Арсенал» (0:1). Главным арбитром той игры был Крэйг Поусон.
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о победе над «Арсеналом» (3:1).
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