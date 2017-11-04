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Париж (ATP). Сок обыграл Краиновича и выиграл крупнейший титул в карьере
05.11.2017 20:01 — Новости Спорта | Tribuna.com
В финале парижского «Мастерса» Филип Краинович поборется за свой первый титул ATP, а Джек Сок (16) – за первый «Мастерс», дебют в Топ-10 и на итоговом турнире, а также за то, чтобы прервать 107-турнирную серию побед европейцев на турнирах категории 1000, «Шлемах» и итоговых.
Rolex Paris Masters
Париж, Франция
30 октября – 5 ноября 2017
ATP World Tour Masters 1000
Призовой фонд – 4 507 375 евро
Крытые корты, хард
Финал
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В финале парижского «Мастерса» Филип Краинович поборется за свой первый титул ATP, а Джек Сок (16) – за первый «Мастерс», дебют в Топ-10 и на итоговом турнире, а также за...
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