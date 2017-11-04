Париж (ATP). Сок обыграл Краиновича и выиграл крупнейший титул в карьере

В финале парижского «Мастерса» Филип Краинович поборется за свой первый титул ATP, а Джек Сок (16) – за первый «Мастерс», дебют в Топ-10 и на итоговом турнире, а также за то, чтобы прервать 107-турнирную серию побед европейцев на турнирах категории 1000, «Шлемах» и итоговых.

Rolex Paris Masters

Париж, Франция

30 октября – 5 ноября 2017

ATP World Tour Masters 1000

Призовой фонд – 4 507 375 евро

Крытые корты, хард

Финал