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Віталь Гуркоў: «Калі б БАТЭ гуляў хоць бы ў палову таго як я баксую, то даўно б разрываў лігу чэмпіёнаў»
05.11.2017 22:46 — Новости Спорта | Tribuna.com
Белорусский боксер Виталий Гурков после титула чемпиона мира прокомментировал свою победу.
«Калі б футбольны клуб БАТЭ гуляў хоць бы ў палову таго як я баксую, то даўно б разрываў лігу чэмпіёнаў і не ганьбіўся падаючы ў суд на сваіх заўзятараў.
Учынак заўзятара не ўхваляю і не падтрымліваю.
Патрыёт gym сiла!!» – написал Гурков в своем инстаграме.
Отметим, что спортсмен в своем аккаунте употребил слово «БiдЭ» вместо БАТЭ.
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Віталь Гуркоў: «Калі б БАТЭ гуляў хоць бы ў палову таго як я баксую, то даўно б разрываў лігу чэмпіёнаў»
Белорусский боксер Виталий Гурков после титула чемпиона мира прокомментировал свою победу.
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