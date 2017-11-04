Віталь Гуркоў: «Калі б БАТЭ гуляў хоць бы ў палову таго як я баксую, то даўно б разрываў лігу чэмпіёнаў»

Белорусский боксер Виталий Гурков после титула чемпиона мира прокомментировал свою победу.

«Калі б футбольны клуб БАТЭ гуляў хоць бы ў палову таго як я баксую, то даўно б разрываў лігу чэмпіёнаў і не ганьбіўся падаючы ў суд на сваіх заўзятараў.

Учынак заўзятара не ўхваляю і не падтрымліваю.

Патрыёт gym сiла!!» – написал Гурков в своем инстаграме.

Отметим, что спортсмен в своем аккаунте употребил слово «БiдЭ» вместо БАТЭ.