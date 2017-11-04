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Афганистан впервые примет участие в зимней Олимпиаде

05.11.2017 22:21 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Сборная Афганистана впервые примет участие в зимней Олимпиаде.

Афганские горнолыжники Сайед Алишах Фарханг и Сажжад Хусайни отобрались в Пхенчхан-2018. Оба выступят в гигантском слаломе.

«Мы хотим представить нашу страну в новом свете. Хотим показать, что Афганистан – это не только война», – рассказал Хусайни.

До этого сборная Афганистана принимала участие только в 13 летних Олимпиадах. Афганские спортсмены имеют две бронзы Игр – тхэквондист Рохулла Никпай дважды был третьим в Пекине-2008 и Лондоне-2012.

 
 
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Сборная Афганистана впервые примет участие в зимней Олимпиаде.

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