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Афганистан впервые примет участие в зимней Олимпиаде
05.11.2017 22:21 — Новости Спорта | Tribuna.com
Сборная Афганистана впервые примет участие в зимней Олимпиаде.
Афганские горнолыжники Сайед Алишах Фарханг и Сажжад Хусайни отобрались в Пхенчхан-2018. Оба выступят в гигантском слаломе.
«Мы хотим представить нашу страну в новом свете. Хотим показать, что Афганистан – это не только война», – рассказал Хусайни.
До этого сборная Афганистана принимала участие только в 13 летних Олимпиадах. Афганские спортсмены имеют две бронзы Игр – тхэквондист Рохулла Никпай дважды был третьим в Пекине-2008 и Лондоне-2012.
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Сборная Афганистана впервые примет участие в зимней Олимпиаде.
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