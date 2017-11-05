Арямнов вновь осужден и не может покинуть территорию Беларуси

Белорусский атлет вновь осужден и не может покинуть территорию Беларуси.

Рекордсмен мира по тяжелой атлетике и Олимпийский чемпион-2008 принял участие в ток-шоу «Кожны з нас» о легендах белорусского спорта. Об Арямнове сняли сюжет, так как приехать в минскую студию он не смог. Оказалось, что штангисту запрещено покидать пределы Борисова из-за судимости, которую он получил около года назад.

В сюжете ток-шоу «Кожны з нас» Арямнов признался, что его в очередной раз остановила ГАИ, в крови обнаружили превышение по алкоголю. В итоге, атлет получил новую судимость, у него конфисковали машину, дали большой штраф.

Напомним, не так давно Арямнов завел видеоблог на Youtube. Специализированный блог о тяжелой атлетике получился успешным. У Арямнова около 2 тысяч подписчиков. Уникальные просмотры некоторых видео достигают 11 тысяч.

Кроме того, Арямнов решил вернуться в большой спорт. Судя по блогу, штангист прямо сегодня может толкнуть под 200 кг.