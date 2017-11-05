Главный тренер Александр Хацкевич прокомментировал победу над «Ворсклой» (2:1).

— Комментарий по матчу будет коротким: игра забывается, счет остается. А результат сейчас для нас — это самое важное, учитывая то, какие кадровые проблемы мы сейчас испытываем.

— Как прокомментируете уровень реализации голевых моментов вашими подопечными в сегодняшнем матче? Есть ли в «Динамо» какие-то штрафы на случай, когда не реализуются такие возможности, как сегодня были у Гонсалеса и Мбокани?

— Таких штрафов у нас точно нет. Есть дисциплинарные штрафы. То, что футболисты не реализовывают такие моменты, как сегодня, говорит об уровне их мастерства и хладнокровия. В подобных эпизодах, конечно же, необходимо забивать. Мы это все понимаем, но футболисты тоже должны нести ответственность за те моменты, которые для них создает команда.

— Сейчас в чемпионате Украины наступит перерыв, связанный с матчами сборных. Каковы планы «Динамо» на этот период?

— 70 процентов наших футболистов разъедутся по своим сборным. В первую очередь, хотелось бы потратить предстоящее время на восстановление ребят. Сегодня и Гармаша, и Буяльского мы заменили вынужденно. Мне сложно сейчас сказать, на какой срок они выбыли, но может так оказаться, что речь будет идти о достаточно серьезных повреждениях. Корзун — то же самое.

В нашем распоряжении останутся те немногие футболисты, которые не вызваны в сборные. Эти ребята сейчас получат три дня выходных, а, начиная с четверга, мы совместно с нашей молодежной командой начнем работать. В первую же очередь, повторюсь, будем заниматься восстановлением футболистов, – сказал Хацкевич.