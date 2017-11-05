НХЛ. В результате трехстороннего обмена Дюшен перешел в «Оттаву», Террис – в «Нэшвилл», Каменев – в «Колорадо»

В НХЛ состоялся трехсторонний обмен с участием «Колорадо», «Нэшвилла» и «Оттавы».

Формально были зафиксированы два трейда.

Сначала произошла сделка между «Предаторс» и «Сенаторс». В «Нэшвилл» перешел форвард Кайл Террис, «Оттаве» достались выбор во 2-м раунде драфта-2018, а также защитник Сэмюэл Жирар и форвард Владислав Каменев.

Вырученная канадским клубом компенсация тут же стала частью его сделки с «Колорадо».

В «Эвеланш» в обмен на форварда Мэтта Дюшена отправились голкипер Эндрю Хэммонд, 18-летний форвард Шейн Боуэрс, Жирар, Каменев, выборы в 1-м (пик «Оттавы») и 2-м раундах драфта-2018 (пик «Нэшвилла»), а также выбор в 3-м раунде драфта НХЛ-2019 (пик «Оттавы»).

Контракт Дюшена со средней зарплатой 6 миллионов долларов действует до лета 2019 года.