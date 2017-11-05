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НБА. «Кливленд» уступил «Атланте», «Клипперс» проиграли «Майами» и другие результаты

06.11.2017 08:10 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА «Кливленд» примет на своей площадке аутсайдера Восточной конференции «Атланту», «Клипперс» встретятся дома с «Майами».

НБА

Регулярный чемпионат

Кливленд – Атланта 115:117 (28:37, 17:17, 33:37, 37:26)
Дата проведения
5 ноября, 23.00, «Quicken Loans Arena»
Онлайн матча Статистика
Кливленд
Джеймс (26 + 13 передач + 6 потерь), Роуз (10), Джей Ар Смит (6), Краудер (5), Лав (4)  старт; Уэйд (25 + 11 подборов + 6 передач), Корвер (23), Грин (9), Фрай (7), Осман (0), Жижич (0).
Атланта
Шредер (28 + 9 передач + 6 потерь), Бэббит (17), Принс (17), Дедмон (15 + 7 подборов), Бэйзмор (14 + 9 подборов + 7 передач)  старт; Тэйлор (14), Коллинз (12 + 13 подборов), Белинелли (0), Кавано (0).

 

Клипперс – Майами 101:104 (20:34, 29:28, 17:27, 35:15)
Дата проведения
5 ноября, 23.30, «Staples Center»
Онлайн матча Статистика
Клипперс
Гриффин (23 + 8 подборов), Риверс (12), Джордан (10 + 19 подборов), Беверли (8 + 8 подборов), Галлинари (6)  старт; Уильямс (22), Рид (10), Джонсон (6), Торнвелл (2), Деккер (2).
Майами
Уайтсайд (21 + 17 подборов), Ричардсон (14), Драгич (12 + 6 передач), Уайт (3), Уинслоу (2)  старт; Джонсон (19), Эллингтон (17), Дж. Джонсон (14 + 6 потерь), Олиник (2), Адебайо (0).

 

Орландо – Бостон 88:104 (20:22, 18:27, 31:28, 19:27)
Дата проведения
6 ноября, 02.00, «Amway Center»
Онлайн матча Статистика

 

Торонто – Вашингтон 96:107 (17:32, 29:30, 30:22, 20:23)
Дата проведения
6 ноября, 02.00, «Air Canada Centre»
Онлайн матча Статистика

 

Хьюстон – Юта 137:110 (39:28, 28:21, 48:36, 22:25)
Дата проведения
6 ноября, 03.00, «Toyota Center»
Онлайн матча Статистика

 

Сан-Антонио – Финикс 112:95 (28:20, 23:35, 34:13, 27:27)
Дата проведения
6 ноября, 03.00, «AT&T Center»
Онлайн матча Статистика

 

Нью-Йорк – Индиана 108:101 (25:33, 24:29, 23:22, 36:17)
Дата проведения
6 ноября, 03.30, «Madison Square Garden»
Онлайн матча Статистика

 

Миннесота – Шарлотт 112:94 (28:28, 40:23, 29:28, 15:15)
Дата проведения
6 ноября, 04.00, «Target Center»
Онлайн матча Статистика

 

 
 
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