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НБА. «Кливленд» уступил «Атланте», «Клипперс» проиграли «Майами» и другие результаты
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Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА «Кливленд» примет на своей площадке аутсайдера Восточной конференции «Атланту», «Клипперс» встретятся дома с «Майами».
НБА
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
-
5 ноября, 23.00, «Quicken Loans Arena»
- Кливленд
-
Джеймс (26 + 13 передач + 6 потерь),
Роуз (10),
Джей Ар Смит (6),
Краудер (5),
Лав (4) старт;
Уэйд (25 + 11 подборов + 6 передач),
Корвер (23),
Грин (9),
Фрай (7),
Осман (0),
Жижич (0).
- Атланта
-
Шредер (28 + 9 передач + 6 потерь),
Бэббит (17),
Принс (17),
Дедмон (15 + 7 подборов),
Бэйзмор (14 + 9 подборов + 7 передач) старт;
Тэйлор (14),
Коллинз (12 + 13 подборов),
Белинелли (0),
Кавано (0).
- Дата проведения
-
5 ноября, 23.30, «Staples Center»
- Клипперс
-
Гриффин (23 + 8 подборов),
Риверс (12),
Джордан (10 + 19 подборов),
Беверли (8 + 8 подборов),
Галлинари (6) старт;
Уильямс (22),
Рид (10),
Джонсон (6),
Торнвелл (2),
Деккер (2).
- Майами
-
Уайтсайд (21 + 17 подборов),
Ричардсон (14),
Драгич (12 + 6 передач),
Уайт (3),
Уинслоу (2) старт;
Джонсон (19),
Эллингтон (17),
Дж. Джонсон (14 + 6 потерь),
Олиник (2),
Адебайо (0).
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Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА «Кливленд» примет на своей площадке аутсайдера Восточной конференции «Атланту», «Клипперс» встретятся дома с...
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