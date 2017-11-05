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«Сент-Этьен» – «Лион». Фекир отпраздновал гол в стиле Месси, фанаты хозяев выбежали на поле и прервали матч на 40 минут

06.11.2017 09:08 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Матч 12-го тура чемпионата Франции между «Сент-Этьеном» и «Лионом» (0:5) на 84-й минуте был прерван из-за беспорядков, начавшихся после пятого гола гостей, забитого Набилем Фекиром. 

Капитан «Лиона» быстро снял футболку и развернул ее фамилией к трибуне фанатов «Сент-Этьена», отпраздновав гол в стиле Лионеля Месси. 

Фанатам «Сент-Этьена» это не понравилось, и они выбежали на поле. Судьи увели команды в раздевалки, и матч пришлось прервать на 40 минут. 

Игра возобновилась при почти пустых трибунах, но «Лион» все равно решил заменить Фекира. 

«Да, понимаю, что мой жест мог им не понравиться. Но я просто отпраздновал свой гол, тут не было никакого скрытого мотива или злобы. Буду ли я приносить извинения? Нет, я ни о чем не жалею», – сказал Фекир после матча. 

«Сент-Этьен» – «Лион». Фекир отпраздновал гол в стиле Месси, фанаты хозяев выбежали на поле и прервали матч на 40 минут

«Сент-Этьен» – «Лион». Фекир отпраздновал гол в стиле Месси, фанаты хозяев выбежали на поле и прервали матч на 40 минут

Фото: globallookpress.com/Panoramic

 
 
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Матч 12-го тура чемпионата Франции между «Сент-Этьеном» и «Лионом» (0:5) на 84-й минуте был прерван из-за беспорядков, начавшихся после пятого гола гостей, забитого...

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