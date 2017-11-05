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Рейтинг WTA. Вандевей вошла в Топ-10, Соболенко – 78-я, Саснович – 87-я, Азаренко – 204-я
06.11.2017 10:45 — Новости Спорта | Tribuna.com
Чемпионка и финалистка итогового турнира WTA в Чжухае Юлия Гергес и Коко Вандевей обновили личные рекорды.
WTA Tour Singles Rankings
Положение на 6 ноября 2017
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Чемпионка и финалистка итогового турнира WTA в Чжухае Юлия Гергес и Коко Вандевей обновили личные рекорды.
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