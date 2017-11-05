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Рейтинг WTA. Вандевей вошла в Топ-10, Соболенко – 78-я, Саснович – 87-я, Азаренко – 204-я

06.11.2017 10:45 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Чемпионка и финалистка итогового турнира WTA в Чжухае Юлия Гергес и Коко Вандевей обновили личные рекорды.

WTA Tour Singles Rankings

Положение на 6 ноября 2017

Место Теннисистка (страна) Очки
1 (1) Симона Халеп (Румыния) 6175
2 (2) Гарбинье Мугуруса (Испания) 6135
3 (3) Каролин Возняцки (Дания) 6015
4 (4) Каролина Плишкова (Чехия) 5730
5 (5) Винус Уильямс (США) 5597
6 (6) Элина Свитолина (Украина) 5500
7 (7) Алена Остапенко (Латвия) 5010
8 (8) Каролин Гарсия (Франция) 4420
9 (9) Йоханна Конта (Великобритания) 3610
10 (12) Коко Вандевей (США) 3258
12 (11) Светлана Кузнецова (Россия) 2856
14 (18) Юлия Гергес (Германия) 2655
15 (14) Анастасия Павлюченкова (Россия) 2485
18 (17) Елена Веснина (Россия) 2220
24 (24) Дарья Касаткина (Россия) 1950
33 (33) Екатерина Макарова (Россия) 1580
54 (54) Наталья Вихлянцева (Россия) 1070
60 (60) Мария Шарапова (Россия) 1006
78 (77) Арина Соболенко (Беларусь) 792
87 (87) Александра Саснович (Беларусь) 735
130 (128) Вера Лапко (Беларусь) 444
204 (205) Виктория Азаренко (Беларусь) 270
268 (264) Ольга Говорцова (Беларусь) 196

 

 
 
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Чемпионка и финалистка итогового турнира WTA в Чжухае Юлия Гергес и Коко Вандевей обновили личные рекорды.

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