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Средняя посещаемость «Бобруйска» в высшей лиге – 1284 человека. Это больше, чем у любого из клубов экстралиги

06.11.2017 11:50 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Средняя посещаемость клуба высшей белорусской лиги «Бобруйска» составляет 1284 человека.

Например, вчерашний матч против литовской «Энергии» собрал 2,500 зрителей.

Отметим, что некоторые игры команда проводит в рабочие дни в 13.00.

В тоже время, самым посещаемым клубом экстралиги является «Гомель», со средним показателем 1154 зрителя на матче.

 
Теги: Гомель
 
 
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Средняя посещаемость клуба высшей белорусской лиги «Бобруйска» составляет 1284 человека.

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