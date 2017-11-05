Средняя посещаемость «Бобруйска» в высшей лиге – 1284 человека. Это больше, чем у любого из клубов экстралиги

Средняя посещаемость клуба высшей белорусской лиги «Бобруйска» составляет 1284 человека.

Например, вчерашний матч против литовской «Энергии» собрал 2,500 зрителей.

Отметим, что некоторые игры команда проводит в рабочие дни в 13.00.

В тоже время, самым посещаемым клубом экстралиги является , со средним показателем 1154 зрителя на матче.