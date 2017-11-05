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Средняя посещаемость «Бобруйска» в высшей лиге – 1284 человека. Это больше, чем у любого из клубов экстралиги
06.11.2017 11:50 — Новости Спорта | Tribuna.com
Средняя посещаемость клуба высшей белорусской лиги «Бобруйска» составляет 1284 человека.
Например, вчерашний матч против литовской «Энергии» собрал 2,500 зрителей.
Отметим, что некоторые игры команда проводит в рабочие дни в 13.00.
В тоже время, самым посещаемым клубом экстралиги является
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Средняя посещаемость «Бобруйска» в высшей лиге – 1284 человека. Это больше, чем у любого из клубов экстралиги
Средняя посещаемость клуба высшей белорусской лиги «Бобруйска» составляет 1284 человека.
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