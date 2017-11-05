Юрий Кендыш: «Победа «Шерифа» над московским «Локомотивом» – большой шаг в моей футбольной карьере»

Белорусский полузащитник «Шерифа» Юрий Кендыш поделился впечатлениями о победе над московским (2:1).

- Юрий, поздравляем с этой важной победой над «Локомотивом».

– Спасибо большое! Рад, что именно в этой встрече мы добились хорошего результата. Для меня это большой шаг вперед в моей футбольной карьере.

- Что ты можешь сказать после четвертого игрового дня о турнирном раскладе в нашей группе F?

– Неплохо идем по ходу турнира, три ничейных результата и одна победа. Есть очень хорошие шансы выйти из группы. Сейчас главное успокоиться и серьезно готовиться к предстоящим важным играм. Стратегически важная победа в турнирном раскладе.

- Какая атмосфера царилa и было ли волнение у тебя накануне матча?

– Откровенно говоря, атмосфера так себе. Прекрасный и большой стадион, но болельщиков было не так много. Чего не скажешь о прошлой игре в Тирасполе. Наш стадион меньше, но атмосфера более яркая.

- Наставник Роберто Бордин, вероятно поздравил всеx футболистов с этим результатом. Что именно выделил тренер из этой победы?

– Сейчас сложно мне вспомнить, что он говорил. В раздевалке творилось что-то невероятное, эмоции зашкаливали у всех моих партнеров. Важно отметить, что перед игрой тренер сказал нам, что мы можем одолеть «железнодорожников». После игры это все, скажем так, подтвердилось. Он неустанно верит в нас, а мы в свою очередь стараемся его не подвести.

- Есть мнение, что наша победа обусловлена сложным игровым графиком «Локомотива». Согласен ли ты с этим?

– В моем представлении «Локомотив» -это топ-клуб с большим бюджетом и подбором игроков. Сетовать такой команде на сложный игровой график было бы некорректно. Другое дело, что у нас свои задачи и по сумме двух встреч с московской командой мы их выполнили, – сказал Кендыш.