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В Киеве произошла массовая драка между фанатами киевского «Динамо» и «Черноморца»
06.11.2017 12:11 — Новости Спорта | Tribuna.com
Около 200 футбольных фанатов подрались в Голосеевском районе Киева.
Драка произошла между группировками «Родичи» и «Сегедка», которые поддерживают «Динамо» и «Черноморец» соответственно.
Отметим, активные болельщики «Черноморца» поддерживают дружественные отношения с фанатами «Ворсклы», которая вчера играла в Киеве с «Динамо».
По приезду полиции участники драки разбежались, удалось задержать около 30 человек.
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Около 200 футбольных фанатов подрались в Голосеевском районе Киева.
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