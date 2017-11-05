﻿ В Киеве произошла массовая драка между фанатами киевского «Динамо» и «Черноморца». 21.by
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В Киеве произошла массовая драка между фанатами киевского «Динамо» и «Черноморца»

06.11.2017 12:11 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Около 200 футбольных фанатов подрались в Голосеевском районе Киева.

Драка произошла между группировками «Родичи» и «Сегедка», которые поддерживают «Динамо» и «Черноморец» соответственно.

Отметим, активные болельщики «Черноморца» поддерживают дружественные отношения с фанатами «Ворсклы», которая вчера играла в Киеве с «Динамо».

По приезду полиции участники драки разбежались, удалось задержать около 30 человек.

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Около 200 футбольных фанатов подрались в Голосеевском районе Киева.

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