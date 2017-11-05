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Павел Савицкий: «Когда Дмитриев судит, даже не хочется ничего говорить. Еще и нецензурными словами отвечает»

06.11.2017 12:32 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Полузащитник «Немана» Павел Савицкий высказался насчет судейства в матче с брестским «Динамо» (0:2).

«С Брестом всегда тяжелые матчи. Это дерби. Проиграли из-за того, что не забиваем свои стопроцентные моменты, а нам в ответ прилетает.

В моменте со вторым голом не знаю, куда смотрел рефери, куда смотрели помощники? Еще и нецензурными словами главный судья отвечает. Когда он (Дмитрий Дмитриев – прим.) судит, даже не хочется ничего говорить», – сказал Савицкий.

 
Теги: Брест
 
 
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Полузащитник «Немана» Павел Савицкий высказался насчет судейства в матче с брестским «Динамо» (0:2).

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