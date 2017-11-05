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БГК – «Киль». Брестские болельщики признаны лучшими в минувшем туре Лиги чемпионов
06.11.2017 14:24 — Новости Спорта | Tribuna.com
Брестские болельщики признаны лучшими в минувшем туре Лиги чемпионов, сообщает официальный сайт ЕГФ.
Напомним, 4 ноября в ДС «Виктория» БГК имени Мешкова уступил «Килю» (24:25).
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Брестские болельщики признаны лучшими в минувшем туре Лиги чемпионов, сообщает официальный сайт ЕГФ.
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