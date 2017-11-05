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В случае поражения от «Торпедо-БелАЗ» шансы БАТЭ на первое место останутся только при возвращении клубу трех очков
06.11.2017 14:03 — Новости Спорта | Tribuna.com
Сегодня в рамках 28-го тура чемпионата Беларуси БАТЭ сыграет на выезде с
В случае поражения, шансы подопечных Александра Ермаковича на первое место останутся только в случае возвращения клубу трех очков, связанных с «делом Веремко».
Ранее сообщалось, что заседание Апелляционного комитета АБФФ, на котором будет рассмотрена жалоба БАТЭ по «делу Веремко», состоится 9 ноября.
Напомним, 13 октября БАТЭ засчитано техническое поражение в матче со «Слуцком» из-за того, что в заявке находился голкипер Сергей Веремко, не оплативший штраф за истекшую дисквалификацию.
Добавим, что ранее журналист Егор Колесник и репортер «Беларусь 5»
На данный момент солигорский «Шахтер» лидирует в турнирной таблице, набрав после 28 игр 65 очков. Следом идут минское
Начало встречи в 17.30 по белорусскому времени. Прямая трансляция на «Беларусь 5»
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В случае поражения от «Торпедо-БелАЗ» шансы БАТЭ на первое место останутся только при возвращении клубу трех очков
Сегодня в рамках 28-го тура чемпионата Беларуси БАТЭ сыграет на выезде с «Торпедо-БелАЗ».
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