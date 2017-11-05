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В случае поражения от «Торпедо-БелАЗ» шансы БАТЭ на первое место останутся только при возвращении клубу трех очков

06.11.2017 14:03 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Сегодня в рамках 28-го тура чемпионата Беларуси БАТЭ сыграет на выезде с «Торпедо-БелАЗ».

В случае поражения, шансы подопечных Александра Ермаковича на первое место останутся только в случае возвращения клубу трех очков, связанных с «делом Веремко».

Ранее сообщалось, что заседание Апелляционного комитета АБФФ, на котором будет рассмотрена жалоба БАТЭ по «делу Веремко», состоится 9 ноября.

Напомним, 13 октября БАТЭ засчитано техническое поражение в матче со «Слуцком» из-за того, что в заявке находился голкипер Сергей Веремко, не оплативший штраф за истекшую дисквалификацию.

Добавим, что ранее журналист Егор Колесник и репортер «Беларусь 5» сообщали о том, что БАТЭ вернут три очка.

На данный момент солигорский «Шахтер» лидирует в турнирной таблице, набрав после 28 игр 65 очков. Следом идут минское «Динамо» – 62 (28) и БАТЭ – 58 (27).

Начало встречи в 17.30 по белорусскому времени. Прямая трансляция на «Беларусь 5»

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Сегодня в рамках 28-го тура чемпионата Беларуси БАТЭ сыграет на выезде с «Торпедо-БелАЗ».

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