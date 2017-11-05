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«Торпедо-БелАЗ» – БАТЭ. Щербицкий получил травму и пропустит матч

06.11.2017 14:34 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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По информации «Спортивной панорамы», вратарь БАТЭ Денис Щербицкий не сыграет в матче чемпионата Беларуси против «Торпедо-БелАЗ».

Голкипер получил травму. Таким образом, место в воротах борисовчан займет либо Сергей Веремко, либо Антон Чичкан.

Напомним, матч 28-го тура между «Торпедо-БелАЗ» и БАТЭ состоится сегодня и начнется в 17.30. Прямая трансляция на телеканале «Беларусь 5».

 
 
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По информации «Спортивной панорамы», вратарь БАТЭ Денис Щербицкий не сыграет в матче чемпионата Беларуси против «Торпедо-БелАЗ».

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