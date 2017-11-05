«Торпедо-БелАЗ» – БАТЭ. Щербицкий получил травму и пропустит матч

По информации «Спортивной панорамы», вратарь БАТЭ Денис Щербицкий не сыграет в матче чемпионата Беларуси против .

Голкипер получил травму. Таким образом, место в воротах борисовчан займет либо Сергей Веремко, либо Антон Чичкан.

Напомним, матч 28-го тура между «Торпедо-БелАЗ» и БАТЭ состоится сегодня и начнется в 17.30. Прямая трансляция на телеканале «Беларусь 5».