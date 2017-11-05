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Дэйв Льюис: «Пушков будет отвечать за игру в защите, Захаров – за игру в нападении»

06.11.2017 14:34 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Главный тренер сборной Беларуси Дэйв Льюис рассказал о новом тренерском штабе национальной команды.

– Каково работать боссом у того, кому некогда ассистировал?

– Я бы рассматривал это сотрудничество под другим углом. Мы все работаем вместе ради достижения одной цели. В Ванкувере мы, скорее, проповедовали стиль, свойственный «Детройту», теперь национальная сборная будет действовать несколько иначе, и с Захаровым это обсудили.

– Каким образом распределены функции в тренерском штабе?

– Пушков будет отвечать за игру в защите, Захаров — за игру в нападении. Кроме того, целиком тренерский штаб, включая Андрея Мезина, сосредоточится на реализации большинства. Даже сочетания звеньев будем обсуждать сообща.

Хочу, чтобы каждый высказывал мнение и чтобы тренерский штаб в том числе сплотился во имя единой цели. В штабе работают опытные специалисты, которым есть чем поделиться, – сказал Льюис.

Странная сборная Льюиса. Очень странная

 
 
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Главный тренер сборной Беларуси Дэйв Льюис рассказал о новом тренерском штабе национальной команды.

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