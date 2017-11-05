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Осипков, Хенкель и Ревенко не попали в окончательный состав сборной Беларуси на турнир во Франции

06.11.2017 14:42 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Стал известен окончательный состав сборной Беларуси на турнир во Франции.

Вратари: Михаил Карнаухов («Динамо-Минск», КХЛ), Максим Малютин («Шахтер-Солигорск», Экстралига).

Защитники: Роман Дюков, Никита Устиненко (оба – «Динамо-Минск», КХЛ), Павел Воробей («Куньлунь Ред Стар», КХЛ), Кирилл Чайка (без клуба), Дмитрий Дерябин («U 20», Экстралига), Кирилл Сачивко( «Гомель», Экстралига), Михаил Хоромандо («Неман» Гродно, Экстралига).

Нападающие: Евгений Астанков («Шахтер-Солигорск», Экстралига), Андрей Белевич, Руслан Васильчук (оба – «Динамо-Молодечно», Экстралига), Артур Гаврус, Сергей Дрозд, Дмитрий Буйницкий, Данила Карабань, Дмитрий Амброжейчик (все – «Динамо-Минск», КХЛ), Джефф Платт («ЦСКА», КХЛ), Артем Левша, Павел Боярчук, Артем Кислый (все – «Неман» Гродно, Экстралига), Илья Литвинов («U 20», Экстралига).

Отметим, что в итоговый ростер не попали Игорь Ревенко и Александр Осипков. По медицинским показаниям останется в Беларуси Кристиан Хенкель.

7 ноября команда Дэйва Льюиса отправится во Францию, где с 9 по 11 ноября сыграет со сборными Латвии, Франции и Словении.

 
Теги: Гомель, Гродно
 
 
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Стал известен окончательный состав сборной Беларуси на турнир во Франции.

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