«Вест Хэм» объявил об отставке Билича

«Вест Хэм» официально объявил об отставке главного тренера Славена Билича.

Руководство клуба было недовольно выступлением команды в текущем сезоне. Клуб покинут помощники и работники штаба Билича.

49-летний специалист возглавлял команду с 2015 года. Ранее Билич также работал со сборной Хорватии, «Локомотивом» и «Бешикташем».

После 11 туров лондонцы идут на 18-м месте в АПЛ с 9 очками.