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«Вест Хэм» объявил об отставке Билича
06.11.2017 15:06 — Новости Спорта | Tribuna.com
«Вест Хэм» официально объявил об отставке главного тренера Славена Билича.
Руководство клуба было недовольно выступлением команды в текущем сезоне. Клуб покинут помощники и работники штаба Билича.
49-летний специалист возглавлял команду с 2015 года. Ранее Билич также работал со сборной Хорватии, «Локомотивом» и «Бешикташем».
После 11 туров лондонцы идут на 18-м месте в АПЛ с 9 очками.
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«Вест Хэм» официально объявил об отставке главного тренера Славена Билича.
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