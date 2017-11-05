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«Вест Хэм» объявил об отставке Билича

06.11.2017 15:06 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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«Вест Хэм» официально объявил об отставке главного тренера Славена Билича.

Руководство клуба было недовольно выступлением команды в текущем сезоне. Клуб покинут помощники и работники штаба Билича.

49-летний специалист возглавлял команду с 2015 года. Ранее Билич также работал со сборной Хорватии, «Локомотивом» и «Бешикташем».

После 11 туров лондонцы идут на 18-м месте в АПЛ с 9 очками.

 
 
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«Вест Хэм» официально объявил об отставке главного тренера Славена Билича.

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