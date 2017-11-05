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Павлюченко и Евдокимов вызваны в состав сборной Беларуси вместо травмированных Щербицкого и Маевского

06.11.2017 15:21 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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В составе сборной Беларуси произошли очередные изменения.

Вместо получивших травмы Дениса Щербицкого (БАТЭ) и Ивана Маевского («Астана») в расположение сборной вызваны Павел Павлюченко («Динамо» Брест) и Олег Евдокимов («Минск»).

Напомним, в ближайшее время сборная Беларуси проведет товарищеские матчи против Армении и Грузии.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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