Сегодня «Время футбола» выйдет в прямом эфире. Гости – Криушенко и Ровнейко

6 ноября на «Беларусь 5» выйдет в эфир очередной выпуск программы «Время футбола».

Сегодня работаем в прямом эфире после матча «Торпедо-БелАЗ» – БАТЭ, начинаем примерно в 19.20. В гостях главный тренер сборной Беларуси Игорь Криушенко и тренер молодежной сборной Беларуси U-21 Дмитрий Ровнейко. Ваши вопросы собеседникам – в паблике «Беларусь 5», – написал ведущий программы Николай Ходасевич.

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