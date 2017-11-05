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Сегодня «Время футбола» выйдет в прямом эфире. Гости – Криушенко и Ровнейко

06.11.2017 15:53 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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6 ноября на «Беларусь 5» выйдет в эфир очередной выпуск программы «Время футбола».

Сегодня работаем в прямом эфире после матча «Торпедо-БелАЗ» – БАТЭ, начинаем примерно в 19.20. В гостях главный тренер сборной Беларуси Игорь Криушенко и тренер молодежной сборной Беларуси U-21 Дмитрий Ровнейко. Ваши вопросы собеседникам – в паблике «Беларусь 5», – написал ведущий программы Николай Ходасевич.

Задать вопрос можно здесь.

 
 
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6 ноября на «Беларусь 5» выйдет в эфир очередной выпуск программы «Время футбола».

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