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Игорь Криушенко: «Звонил Брессану побеседовать. Но он не брал трубку»

06.11.2017 16:30 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Главный тренер сборной Беларуси Игорь Криушенко рассказал о том, что следит за развитием карьеры полузащитника Ренана Брессана.

– Брессан якобы сказал, что даже ни разу с ним не выходили на связь. Бразилец не нужен нашей команде?

– Я никого не вычеркиваю и за всеми кандидатами слежу. Список обширный. Слежу за всеми. Буду рад, если он будет показывать стабильный игровой уровень, будет в сборной. Я видел, что был у него стабильный период, когда он забивал и отдавал. Но был и такой, когда его меняли на 50-х и 60-х минутах. Сейчас я просматриваю кандидатов на разные позиции и помню, что есть Брессан, который играет на позиции «десятки».

Что касается телефонных разговоров. Да, перед прошлым сбором Ренану не звонил. Перед этим набирал, хотел побеседовать и объяснить ситуацию, но он не брал трубку. Пока пообщаться с ним не удалось, – сказал Криушенко.

 
 
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Главный тренер сборной Беларуси Игорь Криушенко рассказал о том, что следит за развитием карьеры полузащитника Ренана Брессана.

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