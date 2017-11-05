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Виктория Азаренко: «Мы будем готовы, когда придет время, и вернемся еще сильнее, чем были»
06.11.2017 17:12 — Новости Спорта | Tribuna.com
Экс-первая ракетка мира Виктория Азаренко опубликовала сообщение о том, когда планирует возобновить выступления.
Напомним, 28-летняя белоруска не выступала после «Уимблдона» из-за судебной тяжбы об опеке над сыном с его отцом и на этой неделе не вошла в состав сборной Беларуси на финал Кубка Федерации.
«Мы будем готовы, когда придет время, и вернемся еще сильнее, чем были», – написала двукратная чемпионка Australian Open.
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Экс-первая ракетка мира Виктория Азаренко опубликовала сообщение о том, когда планирует возобновить выступления.
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