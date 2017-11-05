Виктория Азаренко: «Мы будем готовы, когда придет время, и вернемся еще сильнее, чем были»

Экс-первая ракетка мира Виктория Азаренко опубликовала сообщение о том, когда планирует возобновить выступления.

Напомним, 28-летняя белоруска не выступала после «Уимблдона» из-за судебной тяжбы об опеке над сыном с его отцом и на этой неделе не вошла в состав сборной Беларуси на финал Кубка Федерации.

«Мы будем готовы, когда придет время, и вернемся еще сильнее, чем были», – написала двукратная чемпионка Australian Open.

Публикация от Victoria Azarenka (@vichka35) Ноя 4 2017 в 1:39 PDT