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Виктория Азаренко: «Мы будем готовы, когда придет время, и вернемся еще сильнее, чем были»

06.11.2017 17:12 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Экс-первая ракетка мира Виктория Азаренко опубликовала сообщение о том, когда планирует возобновить выступления.

Напомним, 28-летняя белоруска не выступала после «Уимблдона» из-за судебной тяжбы об опеке над сыном с его отцом и на этой неделе не вошла в состав сборной Беларуси на финал Кубка Федерации.

«Мы будем готовы, когда придет время, и вернемся еще сильнее, чем были», – написала двукратная чемпионка Australian Open.

 
 
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Экс-первая ракетка мира Виктория Азаренко опубликовала сообщение о том, когда планирует возобновить выступления.

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