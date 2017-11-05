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Когда мяч не видят, а слышат. В Витебске проходит турнир по голболу

06.11.2017 17:18 — Новости Спорта | Tut.by  
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В Доме культуры железнодорожников 6−7 ноября проходит пятый международный турнир по голболу среди инвалидов по зрению. В нем участвуют 5 мужских и 4 женские команды из Витебской области, а также российских Москвы, Тулы и Козельска.


Турнир проходит при поддержке областного управления спорта и туризма на призы предприятия «Элект».

— Эти соревнования для некоторых белорусских спортсменов стали дебютными, у участников есть прекрасная возможность попробовать свои силы. Однако фавориты турнира — россияне, которые являются призерами чемпионатов мира и Европы, — отметил один из организаторов соревнований Олег Кириллов.





В голбол играют инвалиды по зрению. С 1980 года он включен в программу Паралимпийских игр. А появилась игра гораздо раньше — в 1946 году в Германии как средство для реабилитации слепых инвалидов Второй мировой войны.

Каждая команда (в ней по три игрока) старается забросить озвученный мяч (внутри — колокольчик) в ворота соперника.

Все игроки надевают светонепроницаемые очки и играют на слух. Очки нужны для обеспечения равных условий — так как среди спортсменов могут быть как полностью слепые, так и люди с остатком зрения. Перед тем как надеть эти очки, глаза игрокам заклеивают.

 
 
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Все игроки надевают светонепроницаемые очки и играют на слух.

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