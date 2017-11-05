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Криушенко о возвращении в состав Лаптева: «Мы пообщались. Нужно давать человеку шанс»

06.11.2017 16:59 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Главный тренер сборной Беларуси Игорь Криушенко рассказал о возвращении в состав нападающего Дениса Лаптева, который ранее был замечен в нарушении дисциплины.

– После какого момента вы решили Лаптева простить? В каком матче он вас впечатлил?

– Для меня было более важно, чтобы после определенных событий человек понял и осознал. Вот и все. Надеюсь, это произошло с Денисом. Мы пообщались. Нужно давать человеку шанс. Ну, и повторюсь: мы не так богаты на нападающих, чтобы ими разбрасываться.

– Сборная отправляется в выезд в такие страны, где очень любят принимать гостей. С учетом наличия в сборной Лаптева, будут ли приняты контролирующие меры по соблюдению режима?

– Контролируем ребят мы всегда. Это и утренний медосмотр, где замеряют пульс и давление. Разговор с Денисом состоялся и надеюсь, мы к этому возвращаться не будем. А гостеприимство, наверное, будет больше касаться тренерского штаба, чем футболистов, – сказал Криушенко.

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Главный тренер сборной Беларуси Игорь Криушенко рассказал о возвращении в состав нападающего Дениса Лаптева, который ранее был замечен в нарушении дисциплины.

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