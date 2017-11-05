В матче чемпионата Беларуси «Торпедо-БелАЗ» принимает (2:4, второй тайм).

Отметим, что дублем в игре отметился форвард борисовчан .

Таким образом, на счету футболиста стало 17 голов в чемпионате. Нападающий лидирует в списке бомбардиров чемпионата.

Отметим, что впервые с 2006 года лучший бомбардир чемпионата преодолел планку в 16 голов. В сезоне-2006 лучшим бомбардиром стал Александр Клименко, забив 17 голов в составе .