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Впервые с 2006 года лучший бомбардир чемпионата преодолел планку в 16 голов

06.11.2017 19:17 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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В матче чемпионата Беларуси «Торпедо-БелАЗ» принимает БАТЭ (2:4, второй тайм).

Отметим, что дублем в игре отметился форвард борисовчан Михаил Гордейчук.

Таким образом, на счету футболиста стало 17 голов в чемпионате. Нападающий лидирует в списке бомбардиров чемпионата.

Отметим, что впервые с 2006 года лучший бомбардир чемпионата преодолел планку в 16 голов. В сезоне-2006 лучшим бомбардиром стал Александр Клименко, забив 17 голов в составе «Шахтера».

 
 
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В матче чемпионата Беларуси «Торпедо-БелАЗ» принимает БАТЭ (2:4, второй тайм).

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