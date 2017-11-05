Александр Ермакович: «Результаты конкурентов не должны на нас давить. У нас есть конкретный соперник и задача победить»

Главный тренер БАТЭ Александр Ермакович прокомментировал победу над (4:2) в матче чемпионата Беларуси.

– Достаточно напряженная игра была. Дерби. Всегда с Жодино у нас сложные игры. Сегодняшняя не была исключением.

Хорошее начало матча. Два мяча со стандарта в исполнении Милуновича. Вроде бы неплохо. Но пропускаем и 2:1. И напряжение. Забиваем – 3:1. Далее 3:2 и тоже напряжение. На первый взгляд может показаться, что достаточно легкая победа. Но это совсем не так. Дорого она нам обошлась. Тот же Стас Драгун не смог продолжить игру. Карточка четная у Полякова. Такие потери… И Гайдучик покинул поле на 20-й минуте. Тоже вынужденная замена. Тяжело сказать пока что-то. Но зная характер Виталика, думаю, серьезно. Но в то же время он у нас железный человек – восстанавливается очень быстро.

Но самом главное – победили. А на позитивном настроении легче готовиться.

Да, травма у Дениса Щербицкого. Когда мы играли с он получил повреждение. И сегодня его даже не было в заявке. Надеемся, что пауза даст возможность всем залечить болячки, у кого есть и дойти уже в оптимальном состоянии.

Состав без ротации? Вы же видите игру и вам ее оценивать. С другой стороны, через три дня на четвертый – хороший график. Да, можем где-то произвести ротацию. Но сегодня считаю этот состав оптимальным.

– Уже не первый тур играете после соперников. Как вам их результаты? Они побеждают. Не давит это?

– Это не должно на нас давить. У нас есть конкретный соперник и есть задача победить.

– В следующей игре «Торпедо» может отобрать очки у вашего конкурента – ?

– У нас в чемпионате любая команда у любой может отобрать очки. «Торпедо» – не исключение, – сказал Ермакович в эфире «Беларусь 5».