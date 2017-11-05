ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Олег Кубарев: По игре и моментам равная игра. Но класс БАТЭ оказался выше»

06.11.2017 19:49 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Главный тренер «Торпедо-БелАЗ» Олег Кубарев прокомментировал поражение от БАТЭ (2:4) в матче чемпионата Беларуси.

– На угловых работаем персонально. Раз у БАТЭ с двух угловых забил один и тот же игрок, значит, и ответственность лежит на одном человеке. Кто опекал Милуновича.

Не справились. Во втором тайме поменяли стратегию. Нам на угловых было чуть полегче. Но… Что могу сказать? Игра такая зрителям нравится. Чересчур была открытой, было много борьбы, много моментов. В целом, по игре и моментам равная игра. Но класс БАТЭ оказался выше. Потому что они столько ошибок не сделали и к реализации отнеслись лучше, чем мы.

– Правильно ли говорить, что эта команда уже строится на следующий сезон?

– Нет. Абсолютно нет. Не хочу говорить о том, что будет в следующем сезоне. Команда будет строится по-другому.

– В следующем туре – солигорский «Шахтер». Матч для вас принципиальный. Давно ли вы к нему готовитесь?

– Мы к нему на данный момент не готовимся. Наша задача сейчас подготовиться к кубковому матчу, – сказал Кубарев в эфире «Беларусь 5».

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Главный тренер «Торпедо-БелАЗ» Олег Кубарев прокомментировал поражение от БАТЭ (2:4) в матче чемпионата Беларуси.

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Александр Ермакович: «Результаты конкурентов не должны на нас давить. У нас есть конкретный соперник и задача победить»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика