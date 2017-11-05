Олег Кубарев: По игре и моментам равная игра. Но класс БАТЭ оказался выше»

Главный тренер «Торпедо-БелАЗ» Олег Кубарев прокомментировал поражение от БАТЭ (2:4) в матче чемпионата Беларуси.

– На угловых работаем персонально. Раз у БАТЭ с двух угловых забил один и тот же игрок, значит, и ответственность лежит на одном человеке. Кто опекал Милуновича.

Не справились. Во втором тайме поменяли стратегию. Нам на угловых было чуть полегче. Но… Что могу сказать? Игра такая зрителям нравится. Чересчур была открытой, было много борьбы, много моментов. В целом, по игре и моментам равная игра. Но класс БАТЭ оказался выше. Потому что они столько ошибок не сделали и к реализации отнеслись лучше, чем мы.

– Правильно ли говорить, что эта команда уже строится на следующий сезон?

– Нет. Абсолютно нет. Не хочу говорить о том, что будет в следующем сезоне. Команда будет строится по-другому.

– В следующем туре – солигорский «Шахтер». Матч для вас принципиальный. Давно ли вы к нему готовитесь?

– Мы к нему на данный момент не готовимся. Наша задача сейчас подготовиться к кубковому матчу, – сказал Кубарев в эфире «Беларусь 5».