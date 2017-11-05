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Игорь Криушенко: «Не думаю, что БАТЭ нужна перезагрузка. Все у них будет хорошо. Просто команду накрыла черная полоса»

06.11.2017 20:26 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Главный тренер сборной Беларуси Игорь Криушенко поделился мнением о том, нужна ли сейчас БАТЭ перезагрузка.

– В свое время вы стали тренером БАТЭ в момент перезагрузки команды. Может, сейчас БАТЭ созрел для этого?

– Руководителям виднее. Когда была моя ситуация, то ушел Юра Пунтус и ушло много футболистов. Поэтому тогда перезагрузка диктовалась самой ситуацией. А сейчас… Думаю, такой уж сильной надобности в этом нет. Достаточно классных исполнителей. Достаточно квалифицированный тренер. А сложившаяся ситуация бывает у всех. Такая вот черная полоса. И она именно сейчас накрыла команду, в данной ситуации. Думаю, что все у них будет хорошо. Есть еще два тура, где БАТЭ может все исправить, – сказал Криушенко в эфире программы «Время футбола».

 
 
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Главный тренер сборной Беларуси Игорь Криушенко поделился мнением о том, нужна ли сейчас БАТЭ перезагрузка.

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