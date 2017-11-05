|
Игорь Криушенко: «Не думаю, что БАТЭ нужна перезагрузка. Все у них будет хорошо. Просто команду накрыла черная полоса»
06.11.2017 20:26 — Новости Спорта | Tribuna.com
Главный тренер сборной Беларуси Игорь Криушенко поделился мнением о том, нужна ли сейчас
– В свое время вы стали тренером БАТЭ в момент перезагрузки команды. Может, сейчас БАТЭ созрел для этого?
– Руководителям виднее. Когда была моя ситуация, то ушел
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Игорь Криушенко: «Не думаю, что БАТЭ нужна перезагрузка. Все у них будет хорошо. Просто команду накрыла черная полоса»
Главный тренер сборной Беларуси Игорь Криушенко поделился мнением о том, нужна ли сейчас БАТЭ перезагрузка.
|
Архив (Новости Спорта)
Комментарии