﻿ Моуринью об отставании от «Ман Сити»: «Мы обеспокоены, но 18 команд переживают еще сильнее». 21.by
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Моуринью об отставании от «Ман Сити»: «Мы обеспокоены, но 18 команд переживают еще сильнее»

06.11.2017 20:56 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью прокомментировал отставание на 8 очков от «Манчестер Сити» в чемпионате Англии.

«Мы обеспокоены, но в премьер-лиге есть 18 команд, которые переживают еще сильнее. Мы ведь на втором месте.

8 очков отставания в английской премьер-лиге – это не то же самое, что 8 очков в чемпионате Португалии, Испании или Германии. Восемь очков в АПЛ… Впереди еще много туров», – сказал Моуринью.

После 11 туров на счету «Манчестер Сити» 31 очко. «Манчестер Юнайтед» занимает второе место с 23 очками. Столько же набрал «Тоттенхэм».

 
 
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью прокомментировал отставание на 8 очков от «Манчестер Сити» в чемпионате Англии.

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