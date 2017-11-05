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Игорь Криушенко: «Почему бы БАТЭ не обыграть «Арсенал» в Лондоне?»
06.11.2017 21:22 — Новости Спорта | Tribuna.com
Главный тренер сборной Беларуси Игорь Криушенко поделился мнением о том, как БАТЭ завершит свое выступление на групповой стадии Лиги Европы.
– Победа БАТЭ в Лондоне допустима?
– А почему нет? Учитывая, что все-таки для «Арсенала» еврокубки не на первом месте. Учитывая, что будет плотный график в чемпионате. Почему бы нет? Та же «Црвена Звезда» увезла ничью. Почему сейчас БАТЭ нельзя добиться победы? Отмечу, что второй тайм домашней игры с «Арсеналом» был очень обнадеживающим в исполнении БАТЭ.
– Вот сейчас идет чемпионская гонка. А БАТЭ нужна евровесна?
– Это престиж. Престиж клуба, престиж белорусского клубного футбола. Думаю, команда к этому стремится, – сказал Криушенко в эфире программы «Время футбола».
23 ноября БАТЭ примет «Црвену Звезду», а 7 декабря на выезде сыграет с «Арсеналом».
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Главный тренер сборной Беларуси Игорь Криушенко поделился мнением о том, как БАТЭ завершит свое выступление на групповой стадии Лиги Европы.
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