Игорь Криушенко: «Почему бы БАТЭ не обыграть «Арсенал» в Лондоне?»

Главный тренер сборной Беларуси Игорь Криушенко поделился мнением о том, как БАТЭ завершит свое выступление на групповой стадии Лиги Европы.

– Победа БАТЭ в Лондоне допустима?

– А почему нет? Учитывая, что все-таки для «Арсенала» еврокубки не на первом месте. Учитывая, что будет плотный график в чемпионате. Почему бы нет? Та же «Црвена Звезда» увезла ничью. Почему сейчас БАТЭ нельзя добиться победы? Отмечу, что второй тайм домашней игры с «Арсеналом» был очень обнадеживающим в исполнении БАТЭ.

– Вот сейчас идет чемпионская гонка. А БАТЭ нужна евровесна?

– Это престиж. Престиж клуба, престиж белорусского клубного футбола. Думаю, команда к этому стремится, – сказал Криушенко в эфире программы «Время футбола».

23 ноября БАТЭ примет «Црвену Звезду», а 7 декабря на выезде сыграет с «Арсеналом».