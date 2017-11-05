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Запрет на гимн и участие в церемонии открытия Игр-2018. МОК рассматривает варианты санкций для России
06.11.2017 22:13 — Новости Спорта | Tribuna.com
Международный олимпийский комитет (МОК) может запретить исполнять гимн России на Играх в Пхенчхане, сообщает The New York Times со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
МОК рассматривает варианты санкций, которые будут применены в отношении России за допинговую систему, которая, возможно, существовала в стране перед Сочи-2014.
В качестве наказаний рассматривается введение запрета на исполнение гимна России во время награждения медалистов Игр, а также запрета на участие в церемонии открытия Олимпиады для российской делегации.
Выдвигаются предложения допустить россиян до Игр в качестве нейтральных спортсменов. Кроме того, российской стороне, возможно, придется заплатить большой штраф и не допустить появления на турнире спортсменов и официальных лиц, замешанных в допинговой системе.
Вопрос о том, какие санкции будут применены в отношении России, будет обсуждаться 5 декабря на заседании исполкома МОК.
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Запрет на гимн и участие в церемонии открытия Игр-2018. МОК рассматривает варианты санкций для России
Международный олимпийский комитет (МОК) может запретить исполнять гимн России на Играх в Пхенчхане, сообщает The New York Times со ссылкой на источники, знакомые с...
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