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Гендиректор «Белшины»: «Для нас трагедия, что клуб не вышел в высшую лигу»

06.11.2017 23:24 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Генеральный директор «Белшины» Александр Агранович прокомментировал невыход команды в высшую лигу.

«Основную цель ставил перед собой – стабилизировать финансовое положение в команде. Чтобы финансовое положение игроков позволяло стабильно работать. Эта задача выполнена.

Перед командой ставились задачи по выходу в высшую лигу. На данном этапе для нас это, конечно, трагедия. Но вопрос не снимается. В Бобруйске должна быть команда высшей лиги.  В следующем сезоне будем ставить задачу выходить в высшую лигу», – сказал Агранович в эфире программы «Время футбола».

 
 
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Генеральный директор «Белшины» Александр Агранович прокомментировал невыход команды в высшую лигу.

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