Николай Сигневич: «Пока БАТЭ не на вершине таблицы. Необходимо брать верх в оставшихся турах – и ждать осечек конкурентов»

Нападающий БАТЭ Николай Сигневич прокомментировал победу над -БелАЗ» (4:2) в матче чемпионата Беларуси.

«Было очень нелегко. Мы всего несколько дней назад провели энергозатратный еврокубковый поединок на выезде, вдобавок сегодня сражались с серьезным оппонентом, который также нуждался в победе для решения своих турнирных задач. Хозяева на стартовом отрезке пытались действовать активно, но, считаю, мы довольно быстро перехватили инициативу. Забили два мяча с угловых, правда, под конец первого тайма чуть упустили нити игры и позволили жодинцам сократить отставание.

Конечно, после перерыва нам требовалось взять мяч под контроль, чтобы где-то снизить градус накала и заодно постараться вымотать футболистов «Торпедо». Но сделать этого не удалось. В итоге встреча шла на встречных курсах. Думаю, болельщикам такие матчи по душе.

Напряжение на поле держалось до финального свистка, хотя, когда счет вырос до 4:2, стало чуть попроще. Соперники пытались переломить ход противостояния, делали много забросов в штрафную. К счастью, нам удалось справиться с угрозами.

Никаких чрезмерных эмоций этот успех не принес. Рады, что заработали три важных очка. Однако пока БАТЭ не на вершине таблицы. Необходимо брать верх в оставшихся турах – и ждать осечек конкурентов», – сказал Сигневич.