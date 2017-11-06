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НХЛ. «Вашингтон» принимает «Аризону», «Рейнджерс» против «Коламбуса»

07.11.2017 00:57 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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НХЛ

Регулярный чемпионат

Бостон – Миннесота 5:3 (3 период)
Дата проведения
7 ноября, 03.00, «TD Garden»
Онлайн матча Видео
0:1 – 4 Нидеррайтер (Сперджен, Сутер)
1:1 – 10 Дебраск (Шварц, Хара)
2:1 – 12 Ватрано (Хара, Шварц)
3:1 – 25 Курали (Шаллер, Хейнен)
4:1 – 27 Крюг (Бержерон, Пастрняк)
4:2 – 41 Гранлунд (Дамба)
4:3 – 55 Э.Стаал (Цукер)
5:3 – 59 Шаллер ()
Торонто – Вегас 4:3 (3:1, 0:1, 0:1)
Дата проведения
7 ноября, 03.00, «Air Canada Centre»
Онлайн матча Видео
1:0 – 4 Кадри (Марнер, Райлли)
1:1 – 4 Нил (Перрон, Хаула)
2:1 – 9 ван Римсдайк (В. Нюландер, Мэттьюс)
3:1 – 15 Кадри (Марло)
3:2 – 38 Смит (Карлссон, Миллер)
3:3 – 46 Энгелланд (Теодор)
Рейнджерс – Коламбус 5:3 (0:0, 1:2, 4:1)
Дата проведения
7 ноября, 03.00, «Madison Square Garden»
Онлайн матча Видео
0:1 – 20 Панарин (Джонс, Веренски)
0:2 – 24 Андерсон (Мюррей)
1:2 – 32 Грабнер (Холден, Миллер)
2:2 – 45 Шаттенкирк (Зибанежад, Зукарелло-Асен)
2:3 – 48 Бьоркстранн (Дженнер, Дубински)
3:3 – 49 Крайдер (Зибанежад, Бучневич)
4:3 – 51 Бучневич (Шаттенкирк, Зибанежад)
5:3 – 59 Грабнер (Макдона, Фаст)
Вашингтон – Аризона 3:2 (1:2, 1:0, 0:0)
Дата проведения
7 ноября, 03.00, «Verizon Center»
Онлайн матча Видео
0:1 – 1 Келлер ()
0:2 – 6 Фишер (Экман-Ларссон, Дворак)
1:2 – 8 Смит-Пелли (Эллер)
2:2 – 34 Овечкин (Кузнецов, Карлсон)
3:2 – 64 Карлсон (Кузнецов, Оши)
Даллас – Виннипег 1:3 (2 период)
Дата проведения
7 ноября, 04.30, «American Airlines Center»
Онлайн матча Видео
0:1 – 1 Шайфли (Коннор, Уилер)
0:2 – 5 Лайне (Шайфли, Уилер)
0:3 – 19 Коннор (Уилер)
1:3 – 24 Бенн (Радулов, Клингберг)
Ванкувер – Детройт 0:0 (1 период)
Дата проведения
7 ноября, 06.00, «Rogers Arena»
Онлайн матча Видео

 

 
 
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