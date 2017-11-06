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НХЛ. «Вашингтон» принимает «Аризону», «Рейнджерс» против «Коламбуса»
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НХЛ
Регулярный чемпионат
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НХЛ Регулярный чемпионат .
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