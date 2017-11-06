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«Реал» хочет приобрести Неймара после окончания контракта Роналду или раньше

07.11.2017 09:59 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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«Реал» не оставил идею привлечения в команду форварда Неймара, сообщает Mundo Deportivo. 

Президент мадридского клуба Флорентино Перес был заинтересован в подписании бразильца еще в 2013 году, но его опередила «Барселона» под руководством Сандро Росселя. 

Ссылаясь на ряд источников в Париже, издание сообщает, что Перес уже встречался с отцом Неймара. Кроме того, они могут поддерживать связь через агента Вагнера Рибейро.

В «Реале» хотели бы видеть Неймара в команде сразу после окончания контракта Криштиану Роналду в 2021 году или несколько раньше.

В то же время «ПСЖ», купивший игрока у «Барселоны» минувшим летом за 222 миллиона евро, не намерен продавать его. Отмечается, что Неймар не разочарован переходом во французский клуб, который старается создать ему максимально комфортные условия. 

Контракт бразильца с «ПСЖ» действует до лета 2022 года.

 
 
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«Реал» не оставил идею привлечения в команду форварда Неймара, сообщает Mundo Deportivo.

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