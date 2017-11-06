«Реал» хочет приобрести Неймара после окончания контракта Роналду или раньше

«Реал» не оставил идею привлечения в команду форварда , сообщает Mundo Deportivo.

Президент мадридского клуба был заинтересован в подписании бразильца еще в 2013 году, но его опередила «Барселона» под руководством Сандро Росселя.

Ссылаясь на ряд источников в Париже, издание сообщает, что Перес уже встречался с отцом Неймара. Кроме того, они могут поддерживать связь через агента Вагнера Рибейро.

В хотели бы видеть Неймара в команде сразу после окончания контракта в 2021 году или несколько раньше.

В то же время , купивший игрока у «Барселоны» минувшим летом за 222 миллиона евро, не намерен продавать его. Отмечается, что Неймар не разочарован переходом во французский клуб, который старается создать ему максимально комфортные условия.

Контракт бразильца с «ПСЖ» действует до лета 2022 года.