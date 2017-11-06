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«Реал» хочет приобрести Неймара после окончания контракта Роналду или раньше
07.11.2017 09:59 — Новости Спорта | Tribuna.com
«Реал» не оставил идею привлечения в команду форварда
Президент мадридского клуба
Ссылаясь на ряд источников в Париже, издание сообщает, что Перес уже встречался с отцом Неймара. Кроме того, они могут поддерживать связь через агента Вагнера Рибейро.
В
В то же время
Контракт бразильца с «ПСЖ» действует до лета 2022 года.
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«Реал» не оставил идею привлечения в команду форварда Неймара, сообщает Mundo Deportivo.
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