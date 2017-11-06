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Драгун не полетел со сборной Беларуси в Армению и Грузию
07.11.2017 09:56 — Новости Спорта | Tribuna.com
Полузащитник БАТЭ Станислав Драгун получил повреждение в матче чемпионата Беларуси с
Таким образом, хавбек сборной Беларуси не полетел с национальной командой в Армению и Грузию.
В этих странах белорусы сыграют товарищеские матчи с армянами и грузинами соответственно 9 и 13 ноября.
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Полузащитник БАТЭ Станислав Драгун получил повреждение в матче чемпионата Беларуси с Торпедо-БелАЗ (4:2).
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