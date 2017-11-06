Драгун не полетел со сборной Беларуси в Армению и Грузию

Полузащитник БАТЭ Станислав Драгун получил повреждение в матче чемпионата Беларуси с (4:2).

Таким образом, хавбек сборной Беларуси не полетел с национальной командой в Армению и Грузию.

В этих странах белорусы сыграют товарищеские матчи с армянами и грузинами соответственно 9 и 13 ноября.