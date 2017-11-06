Кубок федерации. Беларусь — США. За неделю до матча проданы все билеты

11 и 12 ноября на корте столичной Чижовка-Арены пройдет финальный матч Кубка федерации, в котором женская сборная Беларуси примет спортсменок из США. В первый соревновательный день пройдут две игры в одиночном разряде, во второй — две одиночные и одна парная встреча.

За неделю до поединков билетов в продаже не осталось. Вместимость арены составляет 8807 зрителей.